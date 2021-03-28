Збірна Казахстану приймає чемпіонів світу французів в рамках 2-го туру кваліфікації на ЧС-2022. Склади команд та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Казахстан – Франція на "Футбол 24", стартує о 16:00 за Києвом. У прямому ефірі гру покаже телеканал "Футбол 2" починаючи з 15:50. Чинні чемпіони світу спробують реабілітуватись за домашню нічию з Україною, натомість казахи дебютують у відборі на ЧС-2022. У рейтингу ФІФА команди розділяє величезна прірва: французи – другі, а їхні суперники посідають 122 позицію. Дідьє Дешам виставив 9 нових гравців порівняно з поєдиком проти України. Місце у стартовому складі зберегли Льоріс та Грізманн.

Склади команд:

Казахстан: Мокін – Бистров, Єрланов, Малий, Аліп, Валіулін – Мужіков, Тагиберген, Васільєв, Норгалієв – Федін

Франція: Льоріс – Дінь, Лангле, Зума, Дюбуа – Ндомбеле, Погба – Лемар, Грізманн, Дембеле – Марсьяль

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