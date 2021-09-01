Казахстан – Україна: ЗМІ повідомив причини відсутності Степаненка та Зубкова у заявці на матч кваліфікації до ЧС-2022
14:48 - Читать на русском
Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков побереже своїх підопічних.
Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко та півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков прибули до табору збірної України не у найкращих фізичних кондиціях, повідомляє Meta-ratings.com.ua.
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Футболісти були виснажені напруженим початком сезону у своїх клубах та боротьбою за єврокубки, тому тренерський штаб "синьо-жовтих" вирішив дати їм відпочити і не вніс Тараса з Олександром у заявку на матч проти Казахстану.
Проте на допомогу Степаненка та Зубкова очікуватимуть у наступних поєдинках вересневого збору проти Франції та Чехії.
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