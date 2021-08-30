Казахстан – Україна: Забарний жадає помсти за невдачу у першому матчі
Захисник збірної України Ілля Забарний сподівається уникнути повторення проблем домашнього матчу з Казахстаном (1:1).
"Будемо до них готуватися з подвійною мотивацією. Думаю, треба повернути боржок, тому налаштовуємося.
Збірна України провела перше тренування під керівництвом Петракова – в обоймі менше половини гравців
Стан після матчів чемпіонату? Як звичайно, після гри провели день відновлення. Незабаром відновимось повністю і будемо готові", – резюмував Забарний у ефірі YouTube-каналу УАФ.
Нагадаємо, збірна України під керівництвом Петракова дебютує 1 вересня – гостьовий матч проти Казахстану в рамках відбору на ЧС.
Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу