"Будемо до них готуватися з подвійною мотивацією. Думаю, треба повернути боржок, тому налаштовуємося.

Збірна України провела перше тренування під керівництвом Петракова – в обоймі менше половини гравців

Стан після матчів чемпіонату? Як звичайно, після гри провели день відновлення. Незабаром відновимось повністю і будемо готові", – резюмував Забарний у ефірі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Петракова дебютує 1 вересня – гостьовий матч проти Казахстану в рамках відбору на ЧС.

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