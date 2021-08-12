Українські уболівальники не зможуть полетіти в Казахстан на матч кваліфікації до ЧС-2022.

Вже першого вересня збірна України проведе виїзний матч кваліфікації чемпіонату світу в Катарі. Гра відбудеться в Нур-Султані на стадіоні Астана Арена.

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Уболівальникам, які планували навідатись у Казахстан на цю зустріч, доведеться відмовитися від своїх планів. Річ у тому, що УЄФА ухвалив рішення скасувати квоту 5% квитків для вболівальників гостьових команд на всі вересневі матчі відбору ЧС-2022 та товариські зустрічі національних збірних під час вересневого "вікна".

Прес-служба УАФ повідомляє, що до таких заходів довелося вдатися через нещодавні спалахи COVID-19 в Європі та велику кількість матчів, які будуть зіграні протягом звітного періоду. Цікаво, що гра з Казахстаном повинна стати першою для збірної України під керівництвом нового головного тренера, ім'я якого мають оголосити найближчим часом.

Нагадаємо, що збірна України у відборі на катарський чемпіонат світу веде боротьбу в групі D. Після трьох матчів "синьо-жовті" набрали три очки і посідають друге місце, але решта команд, крім Франції, провели менше поєдинків.

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