Помічник наставника збірної Казахстану Ігор Свєчніков поділився очікуваннями від гри відбору до ЧС-2022 проти українців.

"Ми поки що не знаємо, плюс для нас зміна головного тренера в збірній України чи мінус. У нас немає сумнівів щодо того, що Україна – кваліфікована команда.

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Олександр Петраков уже довів свій клас у юнацькій збірній. Тепер ті молоді футболісти, які працювали з ним раніше, намагатимуться довести свій рівень у головній команді країни. Варто готуватися до цього матчу дуже серйозно.

Очікуваний результат? Будь-який позитивний для нас. Ми граємо з командою, яка нещодавно брала участь у Євро-2020 і зайшла дуже далеко. Із такими суперниками приємно боротися", – цитує Свєчнікова сайт УАФ.

Після трьох раундів кваліфікації ЧС-2022 Україна розташувалась на другій сходинці у групі, Казахстан – останній.

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