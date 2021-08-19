Олександр Петраков може дебютувати на чолі "синьо-жовтих" не у Казахстані, як це планувалось раніше.

Збірна України має зіграти з казахами 1 вересня у Нур-Султані. Втім, поєдинок взагалі можуть перенести за межі країни, повідомляє Ігор Бурбас у своєму Twitter.

Відбір на ЧС-2022: Казахстан оголосив заявку на поєдинок з Україною

Причина проста – сплеск коронавірусу. Наразі розглядають два варіанти виходу із ситуації: зіграти без глядачів у Казахстані або ж просто перенести матч в іншу країну. Рішення щодо долі поєдинку мають ухвалити на початку наступного тижня.

Окрім матчу з Казахстаном, "синьо-жовті" ще проведуть дві зустрічі – з Францією і Чехією 4 і 8 вересня відповідно. Матч відбору на ЧС-2022 з чинними чемпіонами світу відбудеться на київському НСК Олімпійський, а спаринг з чехами – на виїзді.

Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу