"Я ще вірю у вихід на чемпіонат світу. Це футбол, це спорт, треба грати до кінця. Тому ми будемо грати до кінця. Вся команда і я засмучені, але будемо грати до кінця.

Казахстан – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

В принципі, обидві гри з Казахстаном вийшли схожими. Я вже казав компліменти цій команді – хороша, дисциплінована. І я попереджав своїх футболістів, щоб не марнували гольові моменти. Напевно, не достукався. Навіть не знаю, з чим це пов'язано. Якщо відверто, то вперше таких помилок припускаються професіональні футболісти – не можуть забити м'яч, а в кінцівці отримують такий гол. Потім будемо все розбирати, спокійно поговоримо з хлопцями. Команда дуже засмучена, тому мені треба їх вивести з психологічної ями. Будь ласка, якомога швидше ставте свої питання, бо мені треба йти до команди.

Чи вплинув швидкий гол на настрій? Не думаю, це футбол. Забили швидко, ще мали моменти, але треба було забивати. Я казав про це, але не був почутий – кажу про це прямо. Треба було забивати, бо на цьому рівні ніхто не пробачає. Так і вийшло. Голи дуже схожі, треба дивитися. Будемо говорити з гравцем, який припустився цих помилок. Він досвідчений, сам дуже розчарований.

Я не буду виправдовуватися коротким циклом. Я взяв на себе цю роль і знав, на що йду. Тому я повинен повністю відповісти за нинішній результат. Виграє команда, а програє одна людина. Це я.

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Малиновський і Циганков у запасі – це було моє рішення. Нам ще грати з Францією, повинна бути ротація. Степаненко не грав, бо отруївся. Щось з'їв, у нього була температура весь день, тому я виключив його із заявки. А Зубков не грав, бо надто пізно приїхав. Я перепросив перед ним, хоча він і за Ференцварош не грав у останніх матчах.

Рання заміна Яремчука? Роман також хворів. Він зробив прививку від коронавірусу у клубі, але ще там не грав останній матч. Піднялася температура, такі особливості організму. Йому важко було навіть тренуватися. Яремчук ще в перерві мені сказав, що не зможе довго грати.

Чому наші гравці програвали ближні дуелі голкіперу? Я не розумію цього питання. Треба питати гравців, не мене. Вони грають у великих клубах. Не вчити ж їх за 2 дні бити по воротах і забивати Покатілову. Вони хотіли забити, але воротар зіграв вдало. Суперник мене нічим не здивував. Всі були на стадіоні і все бачили. Я їх привітав з хорошою нічиєю. Але я вважаю, що ми повністю переграли Казахстан. Але нереалізовані моменти... Тренер не може сам забити м'яч", – заявив Петраков на прес-конференції.

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