Казахстан – Україна: Петраков розповів про хвилювання перед дебютом зі збірною
15:16 - Читать на русском
Наставник національної команди України з нетерпінням очікує на матч проти Казахстану.
"Чи відчуваю хвилювання? Вже не нервую, це пройшло. Вже добре, кайф у мене. Вже є адреналін", – зізнався Петраков в ефірі ТК Футбол 1.
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Нагадаємо, матч кваліфікації до ЧС-2022 проти збірної Казахстану стане для Олександра Петракова дебютним біля керма "синьо-жовтих".
Після Євро-2020 Андрій Шевченко залишив національну команду, яка після трьох раундів відбору на Мундіаль здобула лише три очки. Тому поєдинок з казахами є важливим не лише для Петракова, а і для шансів України поборотись за вихід у фінальну частину турніру.
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