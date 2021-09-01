"Чи відчуваю хвилювання? Вже не нервую, це пройшло. Вже добре, кайф у мене. Вже є адреналін", – зізнався Петраков в ефірі ТК Футбол 1.

Казахстан – Україна: прес-конференція Олександра Петракова – вимушена втрата збірної і мрія про чемпіонат світу

Нагадаємо, матч кваліфікації до ЧС-2022 проти збірної Казахстану стане для Олександра Петракова дебютним біля керма "синьо-жовтих".

Після Євро-2020 Андрій Шевченко залишив національну команду, яка після трьох раундів відбору на Мундіаль здобула лише три очки. Тому поєдинок з казахами є важливим не лише для Петракова, а і для шансів України поборотись за вихід у фінальну частину турніру.

Казахстан – Україна: анонс матчу відбору ЧС-2022