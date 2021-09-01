Тренерський штаб збірної України визначився з обоймою гравців на двобій з Казахстаном в рамках відбору на ЧС-2022.

Наставник збірної України Олександр Петраков обрав 23-х гравців, які захищатимуть честь країни у поєдинку відбору до ЧС-2022 проти Казахстану, повідомляє сайт УАФ.

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До списку на матч увійшли:

1. Денис Бойко, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Качараба, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Віктор Корнієнко, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Віталій Буяльський, 19. Олександр Тимчик, 20. Данило Сікан, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Варто відзначити, що до заявки не потрапили ветеран "синьо-жовтих" та Шахтаря Тарас Степаненко та півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков. Петраков дебютує у кріслі головного тренера національної комнади сьогодні, 1 вересня, початок матчу о 17:00 за київським часом.

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