"Мені зробили операцію, все добре. Я відновився трохи раніше, ніж планувалося, але зараз почуваюся набагато краще з кожним тижнем.

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Попереду у нас ще п'ять матчів кваліфікації, тому потрібно до них готуватися. Поєдинок з Казахстаном буде найважливішим для нас, тому ми не повинні думати про гру з Францією. На нас очікує перший тест, який ми повинні скласти на "відмінно", – сказав Маліновський в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, після Євро-2020 Руслан був змушений лягти на операційний стіл. Українець вже зіграв за Аталанту у двох стартових поєдинках Серії А.

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