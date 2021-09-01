Триває підготовка до матчу кваліфікації чемпіонату світу-2022. Україна і Казахстан визначилися з комплектом форм.

Підопічні Олександра Петракова вийдуть на поєдинок проти Казахстану в екіпіруванні синього кольору. Голкіпер гратиме в чорній формі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Господарі захищатимуться у формі жовтого кольору (воротар – у білому). Зустріч запланована на 1 вересня, початок о 17:00 за київським часом.

Після трьох раундів кваліфікації ЧС-2022 Україна розташувалась на другій сходинці у групі, Казахстан – останній. У першій зустрічі "синьо-жовті" не змогли дотиснути казахів у Києві, розписавши нічию (1:1).

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