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Кайсеріспор з Кучером та Кравцем впевнено переміг Сівасспор Рибалки

18:22 6 Читать на русском
Кайсеріспор з Кучером та Кравцем впевнено переміг Сівасспор Рибалки
Кайсеріспор здолав Сівасспор

В матчі 27 туру чемпіонату Туреччини Сівасспор без Сергія Рибалки вдома програв Кайсеріспору. У складі гостей на поле вийшли Олександр Кучер та Артем Кравець.

Чемпіонат Туреччини, 27 тур

Сівасспор – Кайсеріспор – 1:3

Голи: Єсілюрт, 84 – Чері, 30, 33, Акар, 45

Нереалізований пенальті: Коне, 15 (Сівасспор)

Кайсеріспор на виїзді переміг Сівасспор. Господарі могли забивати першими, проте Коне з пенальті пробив повз ворота. Після цього Кайсеріспор забив тричі ще в першому таймі, на що Сівасспор відповів лише голом престижу в кінцівці поєдинку.

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У складі гостей Олександр Кучер вийшов на заміну на 76-й хвилині, Артем Кравець – на 81-й. Сергій Рибалка весь матч провів у запасі Сівасспора.

Кайсеріспор набрав 33 очки та посідає 12 місце. Сівасспор – на 10 сходинці (34 пункти).

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