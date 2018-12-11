Кайсеріспор з Кучером та Кравцем розгромив одного з лідерів чемпіонату Туреччини

Відбувся заключний матч 15-го туру чемпіонату Туреччини Касимпаша – Кайсеріспор.

Турецька Суперліга, 15-й тур

Касимпаша – Кайсеріспор – 0:3

Голи: Чері, 21 (пен), Турук, 70, Менса, 80

Нереалізовані пенальті: Дінь, 37, Трезеге, 69

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Касимпаша у якості одного з лідерів чемпіонату (2-ге місце) приймала Кайсеріспор, який бореться за виживання у нижній частині таблиці.

Вже у першому таймі гості шокували Касимпашу, відкривши рахунок. Після перерви гравці Кайсеріспора сенсаційно довели рахунок до розгромного.

Українці Кайсеріспора Олександр Кучер та Артем Кравець з'явились на полі лише у другому таймі, але результативними діями не відзначились.