Кайсеріспор з Кравцем та Кучером поступився Анкарагюджю

В матчі 28-го туру чемпіонату Туреччини Кайсеріспор в рідних стінах програв Анкарагюджю.

Туреччина. 28-й тур

Кайсеріспор – Анкарагюджю – 0:2

Голи: Бойд, 77, Парлак, 90+5

Кайсеріспор Кравця та Кучера поступився Анкарагюджю на останніх хвилинах. Гра була рівна до заключних 15 хвилин, коли Бойду вдалось відкрити рахунок в матчі. Кайсеріспор почав активно намагатись відігратись, але в компенсований час ще пропустив від Парлака. Відзначимо, що на 63-й хвилині Кравець змінив Кучера, однак це не допомогло Кайсеріспору відзначитись голом.

Кайсеріспор з Кучером та Кравцем впевнено переміг Сівасспор Рибалки

Завдяки цій перемозі Анкарагюджю набрав 35 очок та піднявся на 13 місце, Кайсеріспор з 36 пунктами залишився десятим.