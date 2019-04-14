Кайсеріспор з Кравцем та Кучером поступився Анкарагюджю

Англія — 17:05 116
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Тоттенхем заборонив своїм фанатам вболівати стоячи, компенсуючи це "магічним" розливом пива – безпрецедентний випадок
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Десна у рідних стінах здобула перемогу над КарпатамиУкраїна — 15:54 2124
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Йовіч і його майбутній клуб – чому Реал і Барселона готові викласти понад 70 мільйонів за 21-річного сербаНімеччина — 15:31 1274
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Зозуля отримав овації на свою адресу і став лідером за 2-ма показниками – Альбасете увірвався в зону ПрімериІспанія — 14:51 2410
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Зозуля з Альбасете приймає Ельче – пряма трансляція поєдинкуІспанія — 13:00 545