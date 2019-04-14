toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - КАРПАТИ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ

Кайсеріспор з Кравцем та Кучером поступився Анкарагюджю

16:17 21 Читать на русском
Кайсеріспор з Кравцем та Кучером поступився Анкарагюджю
Артем Кравець / соцмержі

В матчі 28-го туру чемпіонату Туреччини Кайсеріспор в рідних стінах програв Анкарагюджю.

Туреччина. 28-й тур

Кайсеріспор – Анкарагюджю – 0:2

Голи: Бойд, 77, Парлак, 90+5

Кайсеріспор Кравця та Кучера поступився Анкарагюджю на останніх хвилинах. Гра була рівна до заключних 15 хвилин, коли Бойду вдалось відкрити рахунок в матчі. Кайсеріспор почав активно намагатись відігратись, але в компенсований час ще пропустив від Парлака. Відзначимо, що на 63-й хвилині Кравець змінив Кучера, однак це не допомогло Кайсеріспору відзначитись голом.

Кайсеріспор з Кучером та Кравцем впевнено переміг Сівасспор Рибалки

Завдяки цій перемозі Анкарагюджю набрав 35 очок та піднявся на 13 місце, Кайсеріспор з 36 пунктами залишився десятим.

Теги
Олександр Кучер Олександр Кучер Артем Кравець Артем Кравець Туреччина Кайсеріспор Кайсеріспор Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
33
хв
Сент-Етьєн
18:00
Бордо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук