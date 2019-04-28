Кайсеріспор з Кравцем та Кучером не зміг обіграти Аланьяспор

В матчі 30-го туру чемпіонату Туреччини Кайсеріспор та Аланьяспор не змогли виявити сильнішого (1:1).

Туреччина. Суперліга, 30-й тур

Кайсеріспор – Аланьяспор – 1:1

Голи: Варела, 9 – Колкер, 23

Кайсеріспор та Аланьяспор не змогли виявити сильнішого. Варела вже на 9-ій хвилині відкрив рахунок в матчі, однак Колкер в середині першого тайму вирівняв становище і більше командам не вдалось забити. Відзначимо, що Кравець та Кучер відіграли весь матч, однак не допомогли своїй команді вирвати перемогу.

Після цього матчу Кайсеріспор набрав 37 очок та піднявся на 11 місце, Аланьяспор з 42 пунктами залишився на 5 позиції.

Наші за кордоном. Шахов – творець чемпіонства, Юрченко в центрі скандалу, українці ведуть Реброва до золота