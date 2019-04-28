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Кайсеріспор з Кравцем та Кучером не зміг обіграти Аланьяспор

19:19 23 Читать на русском
Кайсеріспор з Кравцем та Кучером не зміг обіграти Аланьяспор
Артем Кравець / Fotomaç

В матчі 30-го туру чемпіонату Туреччини Кайсеріспор та Аланьяспор не змогли виявити сильнішого (1:1).

Туреччина. Суперліга, 30-й тур

Кайсеріспор – Аланьяспор – 1:1

Голи: Варела, 9 – Колкер, 23

Кайсеріспор та Аланьяспор не змогли виявити сильнішого. Варела вже на 9-ій хвилині відкрив рахунок в матчі, однак Колкер в середині першого тайму вирівняв становище і більше командам не вдалось забити. Відзначимо, що Кравець та Кучер відіграли весь матч, однак не допомогли своїй команді вирвати перемогу.

Після цього матчу Кайсеріспор набрав 37 очок та піднявся на 11 місце, Аланьяспор з 42 пунктами залишився на 5 позиції.

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