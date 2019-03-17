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Кайсеріспор з Кравцем та Кучером втратив перемогу над лідером чемпіонату Башакшехіром

17:22 8 Читать на русском
Кайсеріспор з Кравцем та Кучером втратив перемогу над лідером чемпіонату Башакшехіром
Кайсеріспор – Башакшехір / Фото ФК Кайсеріспор

Відбувся поєдинок 26-го туру чемпіонату Туреччини Кайсеріспор – Башакшехір.

Турецька Суперліга, 26-й тур

Кайсеріспор – Башакшехір – 1:1

Голи: Чіназ, 20 – Адебайор, 90+8

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Господарі несподівано вийшли вперед вже на 20-й хвилині поєдинку, та протягом усього матчу втримували перевагу, незважаючи на активність гравців Башакшехіра. Проте лідер чемпіонату все-таки зрівняв рахунок перед фінальним свистком завдяки влучному удару Адебайора.

Український захисник Олександр Кучер та його співвітчизник форвард Артем Кравець провели на полі весь поєдинок, але результативними діями не відзначались.

Після 26-ти турів турецької Суперліги Кайсеріспор посідає 12-ту сходинку турнірної таблиці.

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