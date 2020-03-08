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Кайсеріспор Кравця зазнав болючої поразки в боротьбі за виживання – українець в трійці найкращих у своїй команді

15:34 195 Читать на русском
Кайсеріспор Кравця зазнав болючої поразки в боротьбі за виживання – українець в трійці найкращих у своїй команді
Кравець у матчі проти Касимпаші / фото ФК Кайсеріспор

Кайсеріспор був розбитий Касимпашею в матчі 25-го туру чемпіонату Туреччини. Читайте звіт про поєдинок на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини 2019/20, 25-й тур

Касимпаша – Кайсеріспор – 5:1

Голи: Койта, 6, Шарлія, 11, Ндонгала, 30, Кара, 83, Ердоган, 87 – Менса, 59

Касимпаша ще в першому таймі зробила перевагу розгромною завдяки голам Койта, Шарлія та Ндонгали. Менса по перерві скоротив відставання, але Кара та Ердоган добили команду Кравця.

Петряк відзначився голом і організував ще один, посприявши розгромній перемозі Фехервара

Відзначимо, що українець провів на полі 71 хвилину, проте не зміг відзначитись результативними діями. Попри фіаско Кайсеріспора Кравець отримав одну з найкращих оцінок у своїй команді – 7.0. В активі Артема 3 удари по воротам (2 в площину), 24 передачі (точність – 92%) та 2 виграних єдиноборства.

Таким чином, Кайсеріспор з 19 очками залишився останнім в турнірній таблиці, а Касимпаша – конкурент у боротьбі за виживання – набрала 23 очки та розташувалась на 16 місці з хорошими шансами піднятись із зони вильоту вже у наступному турі.

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Туреччина Українці за кордоном Артем Кравець Артем Кравець Україна Україна Касимпаша Касимпаша Кайсеріспор Кайсеріспор
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