Кайрат відмовився продавати Есеолу в Саудівську Аравію

Український нападник Адерінсола Есеола міг продовжити свою кар'єру в Саудівській Аравії.

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Хазм був зацікавлений у трансфері українського нападника Кайрата Адерінсоли Есеоли. Аравійський клуб зробив запит щодо трансферу 28-річного форварда, але отримав відмову, повідомляє Sportarena.com.

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Нагадаємо, Есеола виступає за Кайрат з літа 2018-го року. У поточному сезоні в активі українського нападника 22 матчі за команду з Казахстану в усіх турнірах, де форвард забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі. Після 20 турів Кайрат посідає 2 місце у чемпіонаті Казахстану, а Есеола очолює таблицю найкращих бомбардирів турніру.

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