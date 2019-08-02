toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО ЖЕРСОН РОДРІГЕС ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Кайрат відмовився продавати Есеолу в Саудівську Аравію

22:23 267 Читать на русском
Кайрат відмовився продавати Есеолу в Саудівську Аравію
Адерінсола Есеола / Кайрат

Український нападник Адерінсола Есеола міг продовжити свою кар'єру в Саудівській Аравії.

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Хазм був зацікавлений у трансфері українського нападника Кайрата Адерінсоли Есеоли. Аравійський клуб зробив запит щодо трансферу 28-річного форварда, але отримав відмову, повідомляє Sportarena.com.

Яремчук – у пріоритетному списку трансферів Галатасарая

Нагадаємо, Есеола виступає за Кайрат з літа 2018-го року. У поточному сезоні в активі українського нападника 22 матчі за команду з Казахстану в усіх турнірах, де форвард забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі. Після 20 турів Кайрат посідає 2 місце у чемпіонаті Казахстану, а Есеола очолює таблицю найкращих бомбардирів турніру.

Топ-30 трансферів наших легіонерів літа-2019: італійський прорив, поповнення в Іспанії та Бельгії, динамівець на Кіпрі

blog_ava
Барселона пішла на відчайдушний крок заради продажу Коутінью
13:10
4308
Теги
Трансфери Українці за кордоном Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола Світ Кайрат Алмати Кайрат Алмати Чемпіонат Казахстану
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
8
хв
Львів
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук