Казахський Кайрат та кіпрська Омонія не виявили сильнішого у поєдинку стартового туру третього за силою євротурніру.

Кайрат на правах господаря переважав суперника майже протягом всієї зустрічі, але Омонія не відсиджувалась в обороні та гостро відповідала. Не раз рятувати "жовто-чорних" доводилось голкіперу Стасу Покатілову.

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Особливо цікавим матч був протягом останніх хвилин, коли обидві команди намагались вирвати перемогу. Але це нікому так і не вдалось. Фінальний свисток українського арбітра Сергія Бойка зафіксував суху нічию.

До слова, у квартеті Н Ліги конференцій казахська та кіпрська команди ще протистоятимуть швейцарському Базелю та азербайджанському Карабаху.

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