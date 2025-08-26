Ліга чемпіонів, кваліфікація плей-офф. Матч-відповідь (перший матч – 0:0)

Кайрат – Селтік – 0:0 (по пенальті – 4:2)

В Алмати відбулася історична подія – вперше в історії Казахстану в цьому місті пролунав гімн Ліги чемпіонів. Кайрат мав шанси ще більше ощасливити місцеву публіку своїм проходом до наступного раунду – після нічиєї 0:0 в Глазго шанси "жовто-чорних" не здавалися маленькими.

Селтік вважався фаворитом протистояння, але у шотландців сезон тільки починається, тоді як у казахстанців він вже завершується. У матчі-відповіді обидві команди зробили ставку на оборону, тому моментів що біля одних воріт, що біля інших дуже тривалий час не було. Перший гольовий момент був створений Селтіком на 86-й хвилині: Макгрегор вивів Маеду один на один, але японець, який отримав м'яч ще на своїй половині поля (!), пробив вище воріт.

У компенсований час у Селтіка була серйозна перевага, але реалізувати її шотландці не змогли. У підсумку доля путівки вирішилася в серії пенальті: білорус Громико не реалізував "панєнку" (перекладина), проте 21-річний голкіпер Кайрата Темірлан Анарбеков потягнув три (!) пенальті і вивіс свою команду в основний етап Ліги чемпіонів.