Упродовж багатьох років цей клуб асоціювався у вашого автора лише з пріснопам’ятним Тимощуком і крилатою фразою Дмитра Джулая "Кайрат головного мозку". Але, як стверджував мудрий Геракліт, усе тече, все змінюється. І ось історичний гранд Казахстану вперше прорубав вікно у груповий етап Ліги чемпіонів, ставши його головною сенсацією. Причому, зробив це максимально переконливо – крізь всі чотири кваліфікаційні раунди.

"Ау, Динамо, Кайрат вас переплюнув": зірковий телеведучий потролив київський клуб "з мільйонними цінниками на пузі"

Світовими мережами розлетілося вірусне відео божевільної реакції казахських коментаторів на виграну у Селтіка "лотерею". А київське Динамо не уникнуло глузування – команді Шовковського справедливо ставили Кайрат у приклад. Поки Реал та ще три європейські клуби розгублено обчислюють тисячі й тисячі кілометрів, які доведеться подолати на шляху в Алмати, ми познайомимося ближче з головними героями жовто-чорної команди.

Темірлан Анарбеков

Амплуа: голкіпер

Вік: 21 рік

Національність: казах

Вартість (Transfermarkt): 200 тисяч євро

Наразі в Анарбекова статус лише дублера. Безумовно обдарований голкіпер молодіжної збірної Казахстану змушений сидіти за спиною 32-річного росіянина із казахським паспортом Алєксандра Заруцкого. Той здебільшого виходить у чемпіонаті і провів 6,75 матчів кваліфікації ЛЧ. Але у другому таймі поєдинку в Глазго сталося диво. Заруцкій травмувався, тож місце у воротах зайняв Анарбеков – і не пропустив. Сухенько він відстояв і в матчі-відповіді, а в серії пенальті потягнув удари аж трьох гравців Селтіка, що вознесло його до статусу національного героя.

Зараз Темірлан отримає шанс усього свого життя, адже повернення Заруцкого не буде швидким – там серйозно пошкоджене коліно. Незважаючи на обмаль єврокубкової практики, цей хлопчина не повинен здрейфити. Тим паче, він штани у запасі не протирав, а постійно віддавався в оренду. За інші казахські клуби награв під сотню матчів. Який-не-який досвід уже є.

Луїш Мата

Амплуа: лівий захисник

Вік: 28 років

Національність: португалець

Вартість: 400 тисяч євро

Вихованець Порту – пройшов усі рівні підготовки в клубі впритул до першої команди. У березні 2018-го навіть потрапив до запасу "драконів" на матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ проти Ліверпуля. На поле не вийшов, зате вповні відчув енергетику Енфілда. Команди тоді розписали 0:0, що не мало жодного значення, адже все вирішилося раніше – в рідних стінах Порту згорів 0:5.

Мата набував стажу, скитаючись по орендах – Портімоненсе, Картахена. У 2020-му його занесло в Польщу, де він нарешті відчув себе людиною. Три роки відіграв за Погонь Щецін, потім перейшов у Заглембє Любін. За Кайрат португалець бігає від початку цього року. Спершу приїхав в оренду – і гарно вписався у склад. Зараз із ним продовжили співпрацю вже на повноцінній основі. У кваліфікації ЛЧ невтомно відіграв сім матчів із восьми. Оформив два важливі асисти: заклав початок перемоги над Олімпією з Любляни, а також камбеку 3:0 проти фінського КуПС.

Алєксандр Мартиновіч

Амплуа: центральний захисник

Вік: 38 років

Національність: білорус

Вартість: 250 тисяч євро

Капітан Кайрата – фігура, безперечно, легендарна для білоруського футболу. Не рівня Белькевичу, Хацкевичу, Глєбу чи Кутузову, та все ж. Вісімдесят матчів за збірну, значна їхня частина – з капітанською пов’язкою. Клубну кар’єру Мартиновіч розпочав у мінському Динамо, але потім вирушив найпопулярнішим для білорусів маршрутом – на болота. Довгих чотирнадцять років у Краснодарі, Рубіні та Уралі, три "бронзи" РПЛ.

Здоров’я у цього майже 40-річного ветерана в повному порядку. Відіграв аж 780 хвилин у цьогорічній кваліфікації ЛЧ – найвищий показник серед усієї команди. У кульмінаційні моменти зберігає холоднокровність. Чітко реалізував свої удари у серіях пенальті зі Слованом та Селтіком.

Дан Глейзер

Амплуа: опорний півзахисник

Вік: 28 років

Національність: ізраїльтянин

Вартість: 700 тисяч євро

Глейзер – нащадок ашкеназів, єврейської субетнічної групи, яка сформувалася у центральноєвропейських країнах, зокрема комфортно мешкала в Україні. Ці люди, зважаючи на тісно переплетену геополітику, володіли багатьма мовами – українською, німецькою, польською, литовською, румунською, російською тощо. Двоюрідним братом Дана є Даніель Перетц, голкіпер Баварії, якого зараз орендував Гамбург. Вони навіть дуже схожі між собою – наче рідні.

Глейзер – продукт школи тель-авівського Маккабі. Того самого, який викинув Динамо в Лігу конференцій. У складі "жовтих дияволів" опорник провів майже десять років кар’єри. А потім вирішив що його життя занадто одноманітне. На сезон завітав до грецького ОФІ, після чого, на жаль, опинився у Парі із Ніжнього Новгорода. Саме з боліт на початку 2025-го він перейшов у Кайрат. Має у своєму активі понад 20 матчів за національну збірну Ізраїлю.

Жоржинью

Амплуа: центрфорвард

Вік: 27 років

Національність: португалець

Вартість: 500 тисяч євро

Жорже Габріел Кошта Монтейро, або ж просто Жоржинью, не був найталановитішим вихованцем свого випуску у Бразі. Тому деякий час поневірявся дуже скромними клубами Португалії і навіть підзаробляв на заводі, який виготовляв автомобільні склоочисники. Життя круто змінилося після трансферу у Діфферданж. Тут він за короткий період назабивав купу голів, а його клуб став чемпіоном Люксембургу.

У грудні минулого року нападника підписав Кайрат і це було дуже вдале капіталовкладення. В історичній кваліфікації ЛЧ Жоржинью забив Олімпії та КуПС, записав до свого активу два асисти, а також реалізував спробу у серії пенальті зі Слованом.

Днями португалець зізнався, що має особисту і сімейну мрію – зіграти проти лісабонського Спортінга, за який він вболіває з дитинства. Мрії здійснюються. Вісімнадцятого вересня Кайрат стартує в груповому етапі матчем на Жозе Альваладе.

Дастан Сатпаєв

Амплуа: центрфорвард

Вік: 17 років

Національність: казах

Вартість: 1,8 мільйона євро

Головній зірці Кайрата лише три тижні тому виповнилося 17 років. Він належить лондонському Челсі, куди зобов’язаний повернутися з настанням повноліття, а його кумиром є Михайло Мудрик. Сатпаєв має усе необхідне, щоб значно перевершити свого теперішнього улюбленця. У березні цього року Дастан дебютував в елітному дивізіоні Казахстану і одразу відзначився забитим м’ячем. Паралельно розпочав у національній збірній своєї країни, вже має чотири матчі в активі. Тут графік прогресу такий, що не з Мудриком, а, скоріше, з Ямалем доречно порівнювати.

Дуже круто провів кваліфікацію ЛЧ. Забив у першому матчі в Любляні, що дозволило команді вивезти нічию. Шаленим дальнім ударом розпочав камбек проти КуПС і завершив побиття фінів, віддавши асист на Громико. А ще приніс Кайрату домашню перемогу над Слованом, реалізувавши пенальті. Комфортно почувається як у центрі нападу, так і на лівому фланзі атаки. Не губиться, не панікує у складних ситуаціях. Безперечно, азарт обдарованого вундеркінда надихає на подвиги всю команду.

Рафаель Уразбахтін

Посада: головний тренер

Вік: 46 років

Національність: казах

У 90-2000-х він був не останнім форвардом своєї країни. Грав за місцеві клуби (зокрема Кайрат), на сезон заїхав у Ростсєльмаш (єдина російська пляма у біографії). Одягав Уразбахтін і футболку національної збірної – 12 матчів, 2 голи. У вересні 2004-го зіграв проти команди Блохіна, яка розпочинала тріумфальний шлях на Кубок світу. На полі Рафаель з’явився після перерви, замінивши Антона Чичуліна, при рахунку 1:1. І пережив велике розчарування, коли на 90+1 хвилині Ротань все ж вирвав перемогу для нашої збірної.

Як тренер, Уразбахтін поки що новачок. Асистував у збірній Казахстану U-19, працював у штабах Шахтаря з Караганди і Кайрата. Штурвал команди в Алмати йому довірили лише рік тому, і зараз він пише найяскравішу сторінку своєї біографії.

Попри те, що титульним спонсором Кайрата виступають букмекери з РФ, а в складі наявні російські та білоруські гравці, ця команда справила на багатьох українців вау-ефект. Ймовірно, причина ховається у нашій глибокій ностальгії за київським Динамо 90-х, яке без суперзірок, без понтів, власними талантами і тренерським генієм не один сезон дивувало завсідників Ліги чемпіонів.

Кайрат подарує своїй країні незабутню футбольну осінь та зиму. В Алмати приїдуть Реал, Пафос, Олімпіакос та Брюгге. Гостюватимуть "жовто-чорні" у Спортінга, Інтера, Копенгагена і Арсенала. Переконаний, що казахська команда, вартість якої становить скромні 12 мільйонів євро, без очок не залишиться.

