Кайрат та мадридський Реал вже незабаром зустрінуться у матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд та де дивитись гру підкаже "Футбол 24".

Матч Кайрат – Реал Мадрид розпочнеться вже о 19:45 за київським часом. Переглянути гру наживо можна на MEGOGO, а стежити за текстовою онлайн-трансляцію – на "Футбол 24".

Лунін може стати №1 в Реалі – Куртуа втрачає позиції, Алонсо дасть шанс українцю

На жаль, Андрій Лунін знову залишився у запасі – Хабі Алонсо не довірився українцеві навіть на гру проти представника Казахстану. Відзначимо і експерименти в обороні мадридців – "вершкові" вийдуть в три центральних захисники.

Стартовий склад Кайрата: Калмирза – Тапалов, Мартинович, Сорокін, Машаду Мата – Мринський, Касабулат, Арад, Громико – Жоржинью, Сатпаєв.

Стартовий склад Реала: Куртуа – Асенсіо, Хюйсен, Алаба – Гюлер, Себальйос, Чуамені, Фран Гарсія – Мастантуоно, Мбаппе, Вінісіус.