Кайоде знову забив за Газішехір – гола форварда Шахтаря не вистачило для перемоги

Форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде, який на правах оренди виступає за Газішехір, забив у 13-му турі чемпіонату Туреччини Денізліспору (1:2).
Туреччина, 13 тур
Газішехір – Денізліспор – 1:2
Голи: Кайоде, 54 – Бергдіч, 58, Сако, 85
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Кайоде вивів господарів вперед на початку другого тайму. Нігерієць скористався невдалою передачею захисників, випередив воротаря і поцілив у порожні ворота.
Відзначимо, що це 3-й гол для 26-річного форварда в турецькому чемпіонаті. Також на його рахунку 4 гольові передачі і 2 червоні картки.
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Нагадаємо, Кайоде вирушив в оренду влітку 2019-го року. Термін його угоди з турецьким клубом розрахований на один рік, після чого він повернеться у Шахтар.