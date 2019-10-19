Кайоде вилучили у матчі проти Трабзонспора – дуже груба гра форварда, який належить Шахтарю

Нігерійський форвард Оларенваджу Кайоде був вилучений у матчі 8-го туру турецької Суперліги, в якому його Газішехір поступився Трабзонспору (1:4).

Орендований у донецького Шахтаря форвард на 84-й хвилині матчу ударив суперника ліктем, за що отримав пряму червону картку.

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Нагадаємо, Кайоде вирушив в оренду влітку 2019-го року. Термін його угоди з турецьким клубом розрахований на один рік, після чого він повернеться у Шахтар.

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