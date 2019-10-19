Кайоде вилучили у матчі проти Трабзонспора – дуже груба гра форварда, який належить Шахтарю

Англія — 21:25 1406
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Манчестер Сіті без Зінченка спокійно переміг Крістал Пелас і наблизився до Ліверпуля
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Лаціо – Аталанта: активний Маліновський у шаленому матчі – часто бив по воротах і загострював у некомфортних умовахІталія — 19:56 6277
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Евертон – Вест Хем: Ярмоленко став жертвою "вірусу ФІФА" у Ліверпулі – магія старих знайомих українців, криза лондонцівАнглія — 19:00 11884
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Зоря здійснила крутий камбек у матчі з ДесноюУкраїна — 18:55 1690
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Карпати та Львів розписали нічию у дербі з двома вилученнями та двома незабитими пенальтіУкраїна — 16:01 2559