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Кайоде відзначився 5 голом у останніх чотирьох матчах за Газішехір – чудовий показник орендованого форварда Шахтаря

22:03 74 Читать на русском
Кайоде відзначився 5 голом у останніх чотирьох матчах за Газішехір – чудовий показник орендованого форварда Шахтаря
Оларенваджу Кайоде / Сайт Газішехіра

Нападник Газішехіра Оларенваджу Кайоде не збирається збавляти обертів і вкотре вразив ворота суперника.

Чемпіонат Туреччини, 17 тур

Газішехір – Єні Малатьяспор – 1:1

Голи: Кайоде, 21 – Біфума, 78

Вилучення: Вурал, 48 – Яховіч, 54

Нігерієць відкрив рахунок у матчі проти Єні Малатьяспора. Кайоде скористався необачним пасом суперника на голкіпера і легко закотив м'яч у порожні ворота. Цей гол став для форварда, який належить Шахтарю, п'ятим у чотирьох останніх матчах.

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Команди явно перестаралися з настроєм на другий тайм, і вже через кілька хвилин після виходу з роздягалень залишилися вдесятьох – "відзначилися" Вурал і Яховіч. Гості змогли відігратися ближче до фінального свистка. Відомий за виступами в АПЛ та Прімері Тьєві Біфума точно пробив з меж карного майданчика – 1:1.

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Нічия залишила обидві команди в середині турнірної таблиці Суперліги. Газішехір на дев'ятій сходинці, Єні Малатьяспор – на одну позицію вищий.

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