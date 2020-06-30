Кайоде прокоментував інтерес з боку Фенербахче

Форвард Газішехіра Оларенваджу Кайоде, права на якого належать Шахтарю, розповів про можливий трансфер до Фенербахче.

"На поточний момент я перебуваю в Газішехір Газіантепі, а мій контракт належить Шахтарю. У мене не було ніяких зустрічей з будь-якими офіційними особами Фенербахче", – поділився Кайоде в коментарі Fotomac.

Фенербахче полює на форварда Шахтаря Кайоде

Зазначимо, що нігерійський форвард провів у складі Газішехіра 25 матчів, записавши до свого активу 10 голів та 7 асистів. Контракт нападника належить Шахтарю.

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