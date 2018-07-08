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Кайоде повернувся до тренувань з Шахтарем, Ордець пропустив заняття

17:22 293 Читать на русском
Кайоде повернувся до тренувань з Шахтарем, Ордець пропустив заняття
Оларенваджу Кайоде / фото: ФК Шахтар

Форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде продовжує відновлення від травми. Сьогодні нігерієць провів тренування разом з партнерами по команді.

Нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде приступив до тренувань після пошкодження. Сьогодні нігерієць займався пробіжками навколо поля під наглядом фізіотерапевта, інформує офіційний сайт клубу.

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В той же час не займався Іван Ордець, який отримав пошкодження у контрольному матчі з Аустрією. Серйозність травми стане відома згодом.

Нагадаємо, Шахтар наразі готується до сезону в Австрії. У першому контрольному поєдинку "гірники" розгромили Аустрію.

Теги
Іван Ордець Іван Ордець Шахтар Шахтар Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде
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