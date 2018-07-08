Кайоде повернувся до тренувань з Шахтарем, Ордець пропустив заняття

ЧС 2018 — 17:10 6398
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Росія – Хорватія: як росіяни двічі зганьбились теорією змови щодо екс-динамівця Віди на ЧС-2018
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Як ЧС-2018 вплине на долю "Золотого м'яча": топ-5 гравців, які можуть порушити гегемонію Мессі та Роналду вже заразЧС 2018 — 16:00 2094
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Ярмоленко приєднається до Вест Хема у Швейцарії – клуби дійшли згоди щодо трансферуАнглія — 15:14 2015
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Борусія Д пояснила, чому вирішила продати ЯрмоленкаНімеччина — 14:50 4236
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Роналду відхилив контракт століття – 200 мільйонів євро за 2 рокиІспанія — 12:54 3964
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