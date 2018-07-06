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Кайоде повернеться до тренувань Шахтаря наступного тижня

18:03 32 Читать на русском
Кайоде повернеться до тренувань Шахтаря наступного тижня
Оларенваджу Кайоде / фото: ФК Шахтар

Нігерійський нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде розповів про відновлення після травми та адаптацію у донецькій команді.

"Так, мене досі турбує травма. Але відновлення проходить успішно. Сподіваюся повернутися до повноцінних тренувань вже наступного тижня.

Шахтар офіційно підписав Кайоде

Мені дуже подобається в Шахтарі. Це яскрава, результативна, прекрасна команда - без сумніву, одна з найкращих в Європі. Розумію, що від мене вимагає тренер і готовий зробити все, щоб забивати якомога більше", – цитує Кайоде телеканал Футбол 1.

Нагадаємо, що наразі Шахтар готується до нового сезону на зборах у Австрії. Вчора "гірники" у товариському матчі перемогли Аустрію.

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Шахтар Шахтар Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде
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