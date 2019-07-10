toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ ТРАНСФЕРИ

Кайоде може покинути Шахтар

21:44 1364 Читать на русском
Кайоде може покинути Шахтар
Оларенваджу Кайоде / ФК Шахтар

Форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде може бути проданий в інший клуб.

Донецький Шахтар може продати нападника Оларенваджу Кайоде, повідомляє Footballlive.ng. Нігерієць не входить у плани нового наставника Луїша Каштру.

Додо заявив про намір залишитись у Шахтарі

Кайоде перебрався у донецький клуб взимку 2018 року, але у минулому сезоні провів лише 10 матчів в УПЛ, забивши 1 гол і віддавши 1 асист.

Футболіст пропустив перший тренувальний збір Шахтаря, але полетів на другий.

Твіттеріада. Коноплянка повернувся у Дніпро, спокуслива дружина потенційного новачка Динамо обожнює свої сідниці

blog_ava
Ярмоленко отримав зірковий номер у Вест Хемі
13:10
4579
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде Трансфери Шахтаря Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Нігерія – ПАР: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу КАН-2019
    Світ — 21:55120 Нігерія – ПАР: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу КАН-2019
19
год
:
29
хв
Транс
18:30
Будучность
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук