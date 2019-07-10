Кайоде може покинути Шахтар

Форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде може бути проданий в інший клуб.

Донецький Шахтар може продати нападника Оларенваджу Кайоде, повідомляє Footballlive.ng. Нігерієць не входить у плани нового наставника Луїша Каштру.

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Кайоде перебрався у донецький клуб взимку 2018 року, але у минулому сезоні провів лише 10 матчів в УПЛ, забивши 1 гол і віддавши 1 асист.

Футболіст пропустив перший тренувальний збір Шахтаря, але полетів на другий.

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