Кайоде: Мораєс – хороший гравець, я – фантастичний

Нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде розповів про свою конкуренцію з іншим форвардом "гірників" Жуніором Мораєсом.

"Знаєш, футбол – це злети та падіння. Трапляється так, що ти отримуєш травму, і процес відновлення займає багато часу. Але це – шлях футболу. Усі ми різні, ми граємо по-різному.

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Мораєс – хороший хлопець, також і Кайоде – фантастичний гравець. Але я не зважаю на думки тих людей, які нас порівнюють.Я приїхав сюди, щоб працювати в команді, робити усе можливе, щоб ми вигравали трофеї. Це й усе.

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Кожен із нас – фантастичний. Але у нас – різні стилі гри. Ми не можемо бути однаковими. Я стежу за Мораєсом на кожному тренуванні, і не тільки за ним. У нас є фантастичні гравці: Тайсон, Марлос, Ісмаїлі, Дентіньйо. Я прийшов сюди зробити усе можливе, аби ми разом були щасливими", – цитує Кайоде сайт телеканалів "Футбол 1/2".