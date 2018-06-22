Кайоде: Хочу допомогти Шахтарю здобути багато трофеїв

Форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде прокоментував повноцінний перехід у донецький клуб та поділився очікуваннями від сезону 2018/2019.

"Я підписав контракт на п’ять років і радію, що відтепер є повноцінним членом команди. Хочу допомогти клубові здобути багато трофеїв та, звісно, забити якнайбільше голів. Із нетерпінням чекаю матчів Ліги чемпіонів. Це мрія кожного футболіста, я не виняток. Зроблю все, що від мене залежить, аби заслужити шанс та виступити на турнірі. І, нарешті, відзначу, що щасливий грати за керівництва Паулу Фонсеки, він відмінний тренер.

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Прем’єр-ліга – непростий турнір. Тут зібрано гарні команди, а кожен футболіст прагне показати все, на що здатен. Я теж намагатимусь продемонструвати високий рівень", – цитує Кайоде офіційний сайт Шахтаря.