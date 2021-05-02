Форвард Сівасспора Оларенваджу Кайоде, права на якого належать Шахтарю, готовий на зміни у своїй кар'єрі.

Нігерієць перебрався у Шахтар взимку 2018-го на правах оренди з Ман Сіті, а влітку того ж року підписав з "гірниками" повноцінний контракт на п'ять сезонів, але надовго в Україні не затримався.

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Останні два сезони Кайоде проводить у турецькій Суперлізі. Наразі виступає за Сівасспор. За інформацією Futball Galore Media, Оларенваджу цього літа хоче припинити співпрацю з Шахтарем. Клуб також не проти продати гравця, поки його контракт іще чинний.

Очікується, що в разі рішення Шахтаря продати Кайоде, у донецького клубу не буде проблем з пропозиціями. У купівлі нігерійця зацікавлені клуби з Туреччини, Китаю, Саудівської Аравії та Південної Кореї. У нинішньому сезоні 27-річний форвард забив 9 голів та віддав три асисти.

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