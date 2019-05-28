Кавані звинуватив Емері у своєму публічному конфлікті з Неймаром

Нападник ПСЖ Едінсон Кавані пригадав сварку з Неймаром у вересні 2017 року під час матчу з Ліоном.

"Я думаю, що відповідальність за той випадок лягає на плечі Унаї Емері. Виконавець штрафних повинен завжди визначатися перед матчем.

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Я сказав Неймару, що я виконую штрафний, а Неймар наполіг на своєму. Ми повернулися збентежені в роздягальню, де я висловив все, щодо цього.

Вирішальне слово було за Емері, і він вирішив, що виконавцем штрафних буде Неймар", – цитує Кавані L`Equipe.

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Нагадаємо, 17 вересня 2017 року під час матчу з Ліоном (2:0) Кавані та Неймар на полі влаштували сварку за право виконати штрафний удар. Згодом футболісти продовжили з'ясовувати стосунки у роздягальні.