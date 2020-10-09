"Я багато спілкувався з Еррерою, а також з іншими товаришами по команді, наприклад Анхелем Ді Марією, з яким я також був у Парижі. Коли трансферне вікно підходило до свого кінця, я зателефонував Андеру, аби поговорити.

Кавані обрав культовий номер в Манчестер Юнайтед

Я дуже захоплююсь ним, якою він є людиною. У мене було відчуття, що його слова допоможуть мені, розповівши трохи про те, як йому було в Манчестер Юнайтед. Так що так, це правда, що після того, як я закінчив розмову з Еррерою, я домовився про перехід в клуб. Я не був знайомий з ним надто довго, але за той час у ПСЖ ми дуже тісно здружились", – поділився Кавані в інтерв'ю офіційному сайту Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Кавані приєднався до манкуніанців на правах вільного агента на один рік з можливістю продовження угоди ще на сезон.

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