"Манчестер Юнайтед – один з найбільших клубів світу. Для мене честь бути тут. Під час перерви я старанно працював і відчуваю, що готовий боротися і представляти цей неймовірний клуб.

Кавані підписав контракт із Манчестер Юнайтед

Протягом кар'єри я грав перед одними з найпалкіших уболівальників. Знаю, що в Манчестері такі самі. Не можу дочекатися матчу на Олд Траффорд, коли фанати зможуть повернутися на трибуни без загрози для здоров'я.

Хочу продовжити писати свою історію в книзі футболу. Знаю, що моя увага повинна завжди залишатися зосередженою на одному і тому ж – на роботі, роботі та ще раз роботі. Я вже спілкувався з тренером, і після цього моє бажання виступати у футболці Манчестер Юнайтед лише посилилося", – цитує Кавані офіційний сайт манкуніанців.

Нагадаємо, Кавані приєднався до "червоних дияволів" на правах вільного агента на один рік з можливістю продовження угоди ще на сезон.

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