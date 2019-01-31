Кавані здобув "Trofeo EFE-2018", випередивши Мессі та Суареса

Нападник Парі Сен-Жермен Едінсон Кавані здобув престижну індивідуальну нагороду.

Сьогодні, 31 січня, іспанське національне інформаційне агентствое (EFE) вручило форварду ПСЖ Едінсону Кавані приз "Trofeo EFE".

Занедбана школа

Цю нагороду, починаючи з 1991 року, вручали найкращому латиноамериканському гравцеві в Ла Лізі. Однак з часом система була реформована, тому в минулому році володарем "Trofeo EFE" зміг стати мадридський Реал, а цьогоріч – нападник ПСЖ.

Рекордсменом за кількість нагород залишається аргентинець Ліонель Мессі, який здобував цей приз 5 разів.

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