Кавані здійснив неймовірний промах по порожніх воротах – Уругвай вилетів з Копа Амеріка

Нападник збірної Уругваю Едінсон Кавані ще довго буде згадувати свій фейл у поєдинку 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019 проти Перу.

Збірна Уругваю припинила свій шлях на Копа Амеріка. Підопічні Оскара Табареса в серії післяматчевих пенальті поступились Перу та не змогли вийти у півфінал.

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Втім, уругвайці самі винні – Луїс Суарес та компанія могли все вирішувати в основний час, адже окрім трьох скасованих арбітром голів втратили кілька хороших нагод. Чи не найкраща була в Едінсона Кавані – форвард ПСЖ після сейву голкіпера пробивав метрів з трьох, проте примудрився не влучити у ворота.

Нагадаємо, Кавані забив на Копа Амеріка 2 голи, один з яких вийшов надзвичайно яскравим та претендуватиме на звання найкращого на турнірі.

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