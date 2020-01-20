Кавані заявив про бажання покинути ПСЖ вже взимку

ПСЖ потрібно зменшити свої фінансові апетити щодо нападника Едінсона Кавані.

Атлетіко зацікавлене в послугах Едінсона Кавані, проте сторони не змогли домовитись щодо суми трансферу. За інформацією ЗМІ, мадридці пропонували за 32-річного уругвайця 10 млн євро, але в Парижі оцінюють свого форварда утричі дорожче.

ПСЖ відмовився продавати Кавані

"Ми сподівалися, що він залишиться в клубі, але після матчу проти Лор'яна (1:0 – прим.) він попросив піти.

Ми вивчаємо ситуацію. У нас була пропозиція від Атлетіко, але ця пропозиція не відповідала цінності гравця", – цитує спортивного директора ПСЖ Леонардо skysports.

В поточному сезоні Ліги 1 Кавані провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами.

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