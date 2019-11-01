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Кавані заявив про бажання покинути ПСЖ, – L'Equipe

17:32 343 Читать на русском
Кавані заявив про бажання покинути ПСЖ, – L'Equipe
Едінсон Кавані / AS

Форвард ПСЖ Едінсон Кавані хоче змінити команду в літнє трансферне вікно.

Едінсон Кавані хоче покинути ПСЖ після закінчення сезону, повідомляє L'Equipe.

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За даними джерела, 32-річний уругваєць вже повідомив про своє бажання керівництву парижан. Контракт нападника з ПСЖ розрахований до літа 2020 року, а продовжувати угоду Кавані не хоче.

Відзначимо, що на уругвайця вже претендують Атлетіко і Фламенго. За ПСЖ Кавані грає з 2013 року, відзначившись 195 голами у 284 матчах.

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Трансфери Трансфери ПСЖ Едінсон Кавані Едінсон Кавані ПСЖ ПСЖ Франція
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