Найкращий бомбардир в історії ПСЖ Едінсон Кавані у пошуках нового клубу звернувся до Барселони.

Рональд Куман не розраховує на Луїса Суареса, якого планують продати до завершення трансферного вікна, тому Барсі буде потрібен новий форвард. Кавані за останні два тижні двічі пропонував свою кандидатуру, стверджує Sport.es.

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За інформацією видання, у каталонському клубі високо оцінюють вміння Едінсона і розглянули пропозицію. Щоправда каталонці поки не дали добро на перехід, оскільки 33-річний уругваєць не є пріоритетним кандидатом.

Зазначається, що підписання Кавані виглядає перспективно, оскільки уругваєць може перейти у статусі вільного агента і готовий погодитися на дворічний контракт. Цього часу Барсі має вистачити, щоб знайти молодшого нападника.

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