Кавані запланував переїзд за океан, – журналіст
Вояж форварда Едінсона Кавані на Туманний Альбіон може виявитися вкрай нетривалим. Ветеран зібрався покинути місцевий Манчестер Юнайтед.
Бока Хуніорс веде перемовини з 34-річним нападником, стверджує журналіст Ніколо Скіра в своєму твіттері.
Манчестер Юнайтед заплатить Кавані солідну компенсацію, якщо відмовиться від форварда влітку
Кавані нібито не збирається продовжувати контракт із МЮ і хоче покинути Англію влітку. "Генуезці" мають шанс підписати досвідченого форварда безкоштовно. Наразі агент уругвайця Вальтер Гільєльмоне домовляється із Бокою про 3-річну угоду для свого клієнта.
У нинішньому сезоні Едінсон Кавані провів за Юнайтед 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів. Ветеран покинув Латинську Америку ще в січні 2007-го. До цього він захищав кольори рідного Данубіо.
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