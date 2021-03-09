Бока Хуніорс веде перемовини з 34-річним нападником, стверджує журналіст Ніколо Скіра в своєму твіттері.

Манчестер Юнайтед заплатить Кавані солідну компенсацію, якщо відмовиться від форварда влітку

Кавані нібито не збирається продовжувати контракт із МЮ і хоче покинути Англію влітку. "Генуезці" мають шанс підписати досвідченого форварда безкоштовно. Наразі агент уругвайця Вальтер Гільєльмоне домовляється із Бокою про 3-річну угоду для свого клієнта.

У нинішньому сезоні Едінсон Кавані провів за Юнайтед 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів. Ветеран покинув Латинську Америку ще в січні 2007-го. До цього він захищав кольори рідного Данубіо.

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