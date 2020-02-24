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Кавані записав своє ім'я в історію ПСЖ – форвард встановив неймовірне досягнення

06:00 1529 Читать на русском
Кавані записав своє ім'я в історію ПСЖ – форвард встановив неймовірне досягнення
Едінсон Кавані / Getty images

Поєдинок 26-го туру чемпіонату Франції проти Бордо став знаковим для нападника ПСЖ Едінсона Кавані.

Уругвайський форвард Едінсон Кавані став першим гравцем в історії ПСЖ, який забив 200 голів у складі парижан.

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33-річний гравець, який є найкращим бомбардиром в історії паризького клубу, досяг цієї позначки, провівши за ПСЖ 298 матчів.

Кавані перейшов у ПСЖ влітку 2013 року з Наполі. Сума трансферу склала 64,5 млн євро. У нинішньому сезоні Едінсон взяв участь в 13 матчах чемпіонату Франції, в яких став автором чотирьох забитих м'ячів, а також отримав одну жовту картку.

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Теги
Едінсон Кавані Едінсон Кавані ПСЖ ПСЖ Франція
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