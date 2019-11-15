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Кавані визначився з пріоритетами на майбутнє – агент зірки ПСЖ розповів про бажання свого клієнта

18:24 350 Читать на русском
Кавані визначився з пріоритетами на майбутнє – агент зірки ПСЖ розповів про бажання свого клієнта
Едінсон Кавані / PSG Talk

Уругвайський нападник Едінсон Кавані схиляється до переходу в чемпіонат Італії після закінчення його контракту з ПСЖ влітку наступного року.

32-річний футболіст планує виступати у Європі ще протягом трьох сезонів. Пріоритетним для нього є перехід в один з італійських клубів, інформує calcionapoli26.it, посилаючись на агента і брата гравця Волтера Кавані.

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"Повернення в Італію? Так, є така можливість. Є контакти, і Едінсон має велике бажання знову пограти в Серії А. Що стосується Лос-Анджелес Гелаксі, то це не більше, ніж просто чутки. У Еді є ще три роки, щоб грати на найвищому рівні – він може підсилити будь-який великий клуб в Європі", – сказав агент Кавані.

Нагадаємо, до переходу в ПСЖ влітку 2013-го року Кавані виступав за Палермо та Наполі. У складі "адзуррі" уругваєць ставав найкращим бомбардиром Серії А.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Едінсон Кавані Едінсон Кавані
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