Уругваєць близький до переходу в каталонський гранд, стверджує Marca. Едінсон вже ухвалив рішення, що хоче продовжити кар'єру в Іспанії.

Кавані готовий розірвати контракт з МЮ заради переходу в Барселону

У Барселоні Кавані має замінити Серхіо Агуеро, який через проблеми зі серцем завершив кар'єру футболіста. Трансфер може відбутись вже у перші дні після відкриття зимового трансферного вікна. "Блуагранас" пропонують 34-річному нападнику контракт на пів року.

Рішення покинути Олд Траффорд спровокувала відсутність стабільної ігрової практики. Поточного сезону Едінсон Кавані провів лише 274 хвилини у 8 матчах і відзначився голом.

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