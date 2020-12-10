"Наполі я можу лише подякувати. Я навіки вдячний цьому клубу. Саме тому я відмовляв багатьом серйозним італійським клубам. Ювентус часто контактував зі мною, Інтер також.

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Я не міг так вчинити з неаполітанцями. Якщо я думаю про Неаполь, то відразу усміхаюсь. Я знаю, що зробив для них багато, і вони продовжують віддавати мені шану за все це", – наводить слова Кавані Football Italia.

Нагадаємо, уругваєць виступав за два італійські клуби – Палермо (2007-2010) і Наполі (2010-2013). Після цього був довгий період у ПСЖ, і перехід в Манчестер Юнайтед минулого літа.

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