toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА ШАХТАР

Кавані відмовився від пропозиції Барселони, – L`Equipe

13:34 367 Читать на русском
Кавані відмовився від пропозиції Барселони, – L`Equipe
Едінсон Кавані / AFP

Нападник ПСЖ Едінсон Кавані міг стати гравцем Барселони взимку 2020 року.

Кавані відхилив пропозицію Барселони, оскільки не хотів ставати тимчасовою заміною в атаці каталонців, повідомляє L'Equipe.

Мати Кавані пояснила, чому її син відхилив пропозиції англійських клубів

За інформацією видання, уругваєць воліє приєднатись до Атлетіко влітку, коли отримає статус вільного агента.

До слова, у поточному сезоні Кавані зіграв за ПСЖ 15 матчів, записавши до свого активу 5 голів і віддав 1 асист. За даними Transfermarkt вартість нападника – 25 млн євро.

Мессі залишається, англійський десант на підході: склад Барселони, який здатен повернути колишню славу

blog_ava
Рівалдо розповів, хто зможе замінити Мессі у Барселоні
08:56
1324
Теги
Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
хв
Евертон
14:30
Крістал Пелас
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук