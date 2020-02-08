Кавані відмовився від пропозиції Барселони, – L`Equipe

Нападник ПСЖ Едінсон Кавані міг стати гравцем Барселони взимку 2020 року.

Кавані відхилив пропозицію Барселони, оскільки не хотів ставати тимчасовою заміною в атаці каталонців, повідомляє L'Equipe.

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За інформацією видання, уругваєць воліє приєднатись до Атлетіко влітку, коли отримає статус вільного агента.

До слова, у поточному сезоні Кавані зіграв за ПСЖ 15 матчів, записавши до свого активу 5 голів і віддав 1 асист. За даними Transfermarkt вартість нападника – 25 млн євро.

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