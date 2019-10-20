toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАЛЬОРКА - РЕАЛ МАДРИД

Кавані відмовив Бекхему щодо переїзду в МЛС

13:38 123 Читать на русском
Кавані відмовив Бекхему щодо переїзду в МЛС
Едінсон Кавані / Фото ФК ПСЖ

Форвард французького ПСЖ Едінсон Кавані не має наміру покидати європейський континент.

Едінсон Кавані відповів відмовою на запрошення Девіда Бекхема перейти в Інтер Маямі, повідомляє Daily Mail.

Кавані готовий до відходу з ПСЖ

Чинний контракт 32-річного нападника з парижанами завершується влітку, але уругваєць планує залишитись в Європі, розглянувши пропозиції від Ювентуса та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Інтер Маямі – новостворена команда легенди збірної Англії Девіда Бекхема, розпочне свій шлях в МЛС вже з наступного сезону.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси

blog_ava
Головні новини футболу 19 жовтня: Маліновський провів шалений матч проти Лаціо, Ярмоленко зазнав фіаско з Вест Хемом
07:00
2185
Теги
МЛС Трансфери Інтер Маямі Інтер Маямі Едінсон Кавані Едінсон Кавані Девід Бекхем Девід Бекхем ПСЖ ПСЖ Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря здійснила крутий камбек у матчі з Десною
    Україна — 19 жовт2552 Зоря здійснила крутий камбек у матчі з Десною
3
год
:
22
хв
Манчестер Юнайтед
18:30
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук