Кавані відмовив Бекхему щодо переїзду в МЛС

Форвард французького ПСЖ Едінсон Кавані не має наміру покидати європейський континент.

Едінсон Кавані відповів відмовою на запрошення Девіда Бекхема перейти в Інтер Маямі, повідомляє Daily Mail.

Кавані готовий до відходу з ПСЖ

Чинний контракт 32-річного нападника з парижанами завершується влітку, але уругваєць планує залишитись в Європі, розглянувши пропозиції від Ювентуса та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Інтер Маямі – новостворена команда легенди збірної Англії Девіда Бекхема, розпочне свій шлях в МЛС вже з наступного сезону.

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