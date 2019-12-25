Кавані узгодив зарплату з Атлетіко, – журналіст

Форвард французького Парі Сен-Жермен Едінсон Кавані перебуває за крок до переходу в мадридський Атлетіко.

Досвідчений нападник домовився про свою зарплату на Ванда Метрополітано. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

Сімеоне провів кілька зустрічей з Кавані – форвард все ближчий до переходу в Атлетіко

За його інформацією, Кавані підпише з "матрацниками" контракт до 2023 року. Зарплата 32-річного уругвайця складе 12 млн євро на рік. Щоправда, наразі невідомо, чи цю суму форвард отримуватиме "чистими", чи мова йде про оклад до сплати податків.

У нинішньому сезоні Едінсон Кавані програв боротьбу за місце в основі Мауро Ікарді. В активі потенційного новачка Атлетіко лише 11 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 3 м'ячі.

Зідан проти Переса і тіні Моурінью – Реал у пошуках заміни володарю "Золотого м'яча" може зірвати джекпот