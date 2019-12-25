toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ

Кавані узгодив зарплату з Атлетіко, – журналіст

20:58 678 Читать на русском
Кавані узгодив зарплату з Атлетіко, – журналіст
Едінсон Кавані / AFP

Форвард французького Парі Сен-Жермен Едінсон Кавані перебуває за крок до переходу в мадридський Атлетіко.

Досвідчений нападник домовився про свою зарплату на Ванда Метрополітано. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

Сімеоне провів кілька зустрічей з Кавані – форвард все ближчий до переходу в Атлетіко

За його інформацією, Кавані підпише з "матрацниками" контракт до 2023 року. Зарплата 32-річного уругвайця складе 12 млн євро на рік. Щоправда, наразі невідомо, чи цю суму форвард отримуватиме "чистими", чи мова йде про оклад до сплати податків.

У нинішньому сезоні Едінсон Кавані програв боротьбу за місце в основі Мауро Ікарді. В активі потенційного новачка Атлетіко лише 11 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 3 м'ячі.

Зідан проти Переса і тіні Моурінью – Реал у пошуках заміни володарю "Золотого м'яча" може зірвати джекпот

blog_ava
Вернидуб назвав дві команди УПЛ, які найбільше його розчарували у 2019 році
13:35
5899
Теги
Іспанія Трансфери ПСЖ Едінсон Кавані Едінсон Кавані Атлетіко Атлетіко ПСЖ ПСЖ Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
34
хв
Тоттенхем
14:30
Брайтон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук