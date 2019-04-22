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Кавані: У мене контракт з ПСЖ, але хто знає, що може трапитись влітку

15:25 56 Читать на русском
Кавані: У мене контракт з ПСЖ, але хто знає, що може трапитись влітку
Едінсон Кавані / Eurosport

Нападник ПСЖ Едінсон Кавані прокоментував свої плани на майбутній сезон.

"Багато що відбулося в нинішньому сезоні. Щороку все по-різному. Найголовніше – зберегти нашу команду.

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Моє майбутнє? У мене діючий контракт. Ще на один сезон. Все добре, спокійно, я задоволений життям і вболівальниками. Але в футболі нічого не вгадаєш", – поділився Кавані в коментарі Canal+.

В поточному сезоні уругваєць у складі ПСЖ провів 28 матчів у всіх турнірах, відзначившись 22 забитими м'ячами та 8 асистами.

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Теги
Едінсон Кавані Едінсон Кавані ПСЖ ПСЖ Франція
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