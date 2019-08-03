Кавані розповів про свої стосунки з Неймаром

Форвард ПСЖ Едінсон Кавані прокоментував свої нинішні стосунки з Неймаром.

"Стосунки нормальні, професійні. Багато що було сказано про нас. Це правда, що у нас були розбіжності протягом перших місяців після його переходу. Але завжди добре підійти, поговорити один з одним і порозумітися. Так і сталося. Все, що потім з'явилося в соціальних мережах та ЗМІ, було перебільшено, багато речей не відповідають дійсності.

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Я дуже ціную його як людину. Він хлопець з добрим серцем. Я сподіваюся, що все, що сталося з ним, дасть йому можливість рости як особистості. Я думаю, що йому ще є, що дати ПСЖ. Так буде до тих пір, поки він не піде з клубу. Він може багато дати футболу. Сподіваюся, що з ним все буде добре.

Наші стосунки професійні. Іноді ми розмовляємо один з одним, іноді – ні. Але я завжди повторюю, що мені нема кому давати поради. Всі роблять помилки, а ви вчитеся на них.

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Я хочу, щоб він залишився. Я отримую задоволення від гри з такими великими гравцями, як Неймар і Мбаппе. Здорово, що ми знайшли порозуміння між собою, створили хорошу команду і хорошу атмосферу для роботи", – цитує Кавані Le Parisien.